Defensa envia combois a Barcelona per donar suport logístic a la Policia i a la Guàrdia Civil

La unitat ja feia una setmana que estava en prealerta i preparada per sortir en qualsevol moment.

Diversos combois van sortir des de Saragossa per tal de reforçar les Forces de Seguretat de l'Estat. Entre les unitats desplaçades es troba l'Agrupació Suport Logístic 41, amb seu a la Base Sant Jordi de la capital aragonesa. En total, s'han enviat uns 20 camions, segons recull el digital.

Segons el diari El Confidencial, es tracta de maniobres rutinàries però el cert és que es produeixen després del referèndum de l'1-O i de la forta repressió policial per part de les forces de l'ordre espanyoles.

