Banc Sabadell es reuneix per valorar un canvi de seu davant una DUI

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 13:15 h

La modificació no implicarà moviments d'oficines ni de personal

El consell d’administració de Banc Sabadell es reunirà aquest dijous a la tarda d’urgència amb un punt sobre la taula: la possible aprovació del seu canvi de domicili social. L’entitat presidida per Josep Oliu es planteja moure la seu social a Alacant, Madrid o Oviedo, segons recull el Més Economia.

L’entitat va adoptar fa anys un canvi legislatiu per facultar el consell d’administració, sense necessitat de passar per la junta d’accionistes, per decidir el canvi de seu social. Aquesta modificació no implicarà moviments d’oficines ni de personal, segons garanteixen les mateixes fonts.



Banc Sabadell ha decidit moure fitxa davant la possibilitat que Catalunya faci una declaració d’independència dilluns vinent.



La incertesa sobre si una Catalunya independent estaria dins la Unió Europea i per tant, si la liquiditat dels bancs continuaria emparada pel Banc Central Europeu, és un dels motius que ha fet empènyer el banc a portar al consell d’administració l’aprovació del canvi de seu social.

