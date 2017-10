Aznar pressiona Rajoy perquè apliqui el 155 a Catalunya o convoqui eleccions

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 14:00 h

Ultimàtum del expresident al president espanyol perquè actuï amb "mà dura" a Catalunya encara que no tingui suports

La Fundació FAES, entitat presidida per José Maria Aznar, ha publicat un article d'anàlisi sobre la situació a Catalunya on reclama a l'executiu espanyol que actuï i apliqui "tots els instruments constitucionals" encara que no tingui el suport d'altres partits. D'aquesta manera, l'expresident espanyol es manifesta sobre Catalunya i li dóna un ultimàtum a Rajoy perquè actuï o convoqui eleccions si reconeix la "seva incapacitat".

En l'anàlisi, la fundació FAES és contundent i adverteix Rajoy que "no té cap excusa acceptable per continuar en la inacció, no es pot emparar en els càlculs d'oportunitat, eficàcia o cost". A més, amenaça Rajoy que si "no té l'ànim" de fer-ho o "hagués de reconèixer la seva incapacitat", hauria de convocar noves eleccions.

Tot i que a l'article no s'assenyala cap mesura concreta ni s'invoca l'article 155, la fundació subratlla que el govern del PP té majoria parlamentària suficient per "activar tota la potència política prevista per defensar la Constitució".

En aquest sentit, Aznar insta directament a Rajoy a actuar de manera "intel·ligent i eficaç" i a aplicar amb mà dura tots els elements legals que tingui al seu abast per frenar els plans de Puigdemont.

"A Catalunya no es pot insistir ni un minut més en els errors", recull l'article. Per això, afirma que el gobiernol ha de buscar suports d'altres partits però que això no pot "retardar o condicionar el compliment del seu mandat".

La Fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol José Maria Aznar, ha publicat l'anàlisi sobre la situació de Catalunya sota el títol 'El preu de la llibertat'. A l'inici, es justifica que el president de l'entitat, José Maria Aznar, ja ha alertat en nombroses compareixences de "l'amenaça i desafiament independentista".



La resposta del gobierno



El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respost a Aznar i afirma que convocar unes eleccions generals seria "aportar més incerteses". "El que hem de fer tots els demòcrates és estar units", ha dit el ministre.



Zoido ha defensat les aptituds de Mariano Rajoy i considera que és "la persona més capacitada per treure Espanya d'aquesta greu situació". El ministre argumenta que ja ho ha aconseguit anteriorment com per exemple "ha estat capaç de resoldre la situació econòmica, evitar el rescat i lidera ara el creixement econòmic i de creació de llocs de treball", afirma.

