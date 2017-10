L'ANC crida a buidar els carrers de Barcelona davant la manifestació espanyolista de diumenge

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 14:30 h

"Els qui vam anar a votar l'1 d'octubre buidarem els carrers de Barcelona i guardarem forces", demanaven

El líder del PP, Xavier García Albiol, ha fet una crida a sortir al carrer aquest diumenge 8 d'octubre a les 12h per manifestar-se contra el referèndum i contra el ple convocat per aquest dilluns 9 d'octubre, on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria facilitar els resultats de l'1-O i comunicar els passos següents.





Prou!!#RecuperemElSeny

El domingo todos a defender la libertad y la democracia en Cataluña pic.twitter.com/CNbnt43AVn — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) October 3, 2017



SOMATEMPS: Programa de actos marcha UNITARIA domingo 8 de octubre ¡Tú deber, tu honra! https://t.co/XyA5vb2wEz pic.twitter.com/tEsS9zy14H — Somatemps (@hisomatemps) October 4, 2017 La mobilització, impulsada inicialment per Societat Civil Catalana, també s'hi han sumat C's i la plataforma Somatemps.

En aquest sentit, l'ANC ha decidit fer una convocatòria també per aquest diumenge: "Els qui vam anar a votar l'1 d'octubre buidarem els carrers de Barcelona i guardarem forces. Han convocat una manifestació espanyolista. La seva causa és ben legítima, i és normal que es manifestin, a la vegada que és lamentable que aquestes manifestacions tolerin la presència de grups violents d'ultradreta, que no representen gens els partidaris del No", han afirmat des de l'entitat, a través d'un comunicat.

