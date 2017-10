Davant d'això, la diputada cupaire diu a través del seu Twitter que "és el moment" d'optar per la banca ètica.

"Allò dels 'nostres bancs' o els 'bancs catalans", ha dit la diputada després que hagi transcendit que el consell d'administració de Banc Sabadell està reunit per valorar un canvi de seu social a Madrid, Oviedo o Alacant i CaixaBank no hagi tancat la porta a traslladar la seva seu.

