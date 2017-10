CIU fa un pas endevant i trenca el pacte de govern amb el PSC a Mataró

Fernàndez ha explicat que el detonant que els ha dut a prendre la decisió va ser l'absència de l'alcalde a la concentració convocada per condemnar la violència que els cossos de seguretat van exercir l'1-O a Catalunya.

El regidor de CIU ha anunciat que iniciarà converses amb la resta de grups municipals, excepte el PP i C's, per presentar una moció de censura i fer fora l'alcalde socialista, David Bote, per "construir un nou govern que gestioni les prioritats de Mataró fins a l'horitzó del 2019".

