Un famós youtuber, en una baralla per defensar el dret a vot dels catalans

Ismael Prego, més conegut com a Wismichu, explica la desagradable experiència que va viure a Galícia

La situació a Catalunya ha arribat també al món dels Youtubers. Ismael Prego, més conegut com a Wismichu, és un dels més populars de l'Estat espanyol i ara ha publicat un vídeo sota el títol "No hagáis lo que yo" on explica una desagradable experiència que va viure per defensar el dret a vot dels catalans. El vídeo acumula ja tres milions i mig de visualitzacions.

Wismichu, en el vídeo on explica la situació

Gallec de naixement, Wismichu viu des de fa anys a Catalunya. Segons explica ell mateix, estant a Galícia i prenent alguna cosa amb els seus amics a casa d'una altra noia, el company de pis d’aquesta -sota els efectes de l'alcohol- va increpar-lo per la seva opinió sobre la necessitat que es celebrés un referèndum a Catalunya. De fet, l'amfitrió va mostrar-se tan hostil amb les seves paraules que va dir-li que "calia bombardejar Catalunya”. La situació va anar a més i aquest noi va agafar-lo violentament de la samarreta, a la qual cosa el youtuber va reaccionar colpejant-lo per poder fugir.Wismichu ha fet ara un vídeo per explicar la situació i el seu penediment per haver actuat d'aquesta manera. Mitjançant les xarxes socials, els altres implicats l'han amenaçat i s'han mofat de la situació. "No val la pena discutir amb gent així", ha conclòs el jove.