Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 19:00 h

El ministre de l'Interior defensa que Rajoy és "la persona més capacitada per treure Espanya d'aquesta greu situació"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respost a la Fundació FAES -presidida per José Maria Aznar- i afirma que convocar unes eleccions generals seria "aportar més incerteses".

"El que hem de fer tots els demòcrates és estar units i no interessa elevar el nivell d'incertesa, dissoldre el Congrés i convocar eleccions l'únic que faria és incorporar incerteses i no solucions al problema de la secessió que vivim", ha manifestat.



Zoido ha defensat les aptituds del president espanyol, Mariano Rajoy, i considera que és "la persona més capacitada per treure Espanya d'aquesta greu situació". El ministre argumenta que ja ho ha aconseguit anteriorment. "L'experiència ens ha demostrat que ha estat capaç de resoldre la situació econòmica, evitar el rescat i lidera ara el creixement econòmic i de creació de llocs de treball", afirma.



La Fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol José María Aznar, ha publicat una anàlisi sobre la situació de Catalunya i reclama al govern espanyol que actuï i "usi tots els instruments constitucionals" i que si no té "l'ànim" de fer-ho, que convoqui eleccions.

El ministre, a més, ha assenyalat novament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a "únic responsable de la situació" i li ha demanat que "rectifiqui i torni al marc de la legalitat". "Li demano altre cop que aturi aquesta bogeria desenfrenada on ha portat a la societat catalana i que dialogui amb la majoria de la societat catalana que no és independentista i que no vol viure en aquest clima de radicalitat", ha manifestat.

Notícies relacionades