Junqueras posa seny i descarta una fugida massiva d'empreses

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 17:00 h

Ha recordat la bona marxa de l'economia catalana i el fet que en "l'època d'Internet" les empreses poden operar des de qualsevol lloc

"Vaticinis d'aquest tipus s'han fet moltes vegades i no s'han produït mai". Amb aquestes paraules ha descartat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, que hi pugui haver una fugida massiva d'empreses. Ho ha dit en una entrevista a 'La Sexta', on ha enviat un missatge de tranquil•litat davant la possibilitat que el Banc Sabadell traslladi la seva seu social fora de Catalunya, afirmant que aquesta és "l'època d'Internet", en què les empreses i els bancs poden operar des de qualsevol lloc.

"No analitzem la realitat com si estiguéssim al segle XVIII, perquè el món no és així afortunadament", ha subratllat. "Que les empreses prenguin les decisions que creguin més oportunes", ha manifestat.



Preguntat sobre si hi havia preocupació al Govern pel possible trasllat massiu de seus socials d'empreses, Junqueras ha manifestat que "estem sempre preocupats, sempre atents" als esdeveniments que van passant. "Si ens basem en el que sabem, de moment no ha succeït", ha afegit.

Junqueras ha recordat la bona marxa de l'economia catalana i ha incidit en que les dades d'inversió estrangera han estat especialment positives en els últims anys.

