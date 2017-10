Junqueras insta a Rajoy a acceptar una mediació

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 15:45 h

El vicepresident assegura que hi ha possibilitats per al diàleg si l'Estat ho vol

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha retret al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el seu costum "d'amenaçar" i l'ha instat a acceptar una mediació.

En una entrevista a La Sexta, Junqueras ha respost d'aquesta manera a les declaracions de Rajoy en què exigeix a Puigdemont que renunciï a una declaració d'independència per evitar "mals majors".



"Aquest costum d'amenaçar i amenaçar no sé si és l'actitud i la millor manera de fer les coses, i menys al segle XXI", ha afegit. En aquest context, el vicepresident ha demanat al govern de Rajoy que accepti una mediació i ha assegurat que, si l'Estat vol, hi ha possibilitats per al diàleg.



A la recerca d'una mediació



Junqueras ha assegurat que si el govern espanyol accepta una mediació, hi ha "molta gent" que està intentant fer un paper de mediador. Preguntat directament per la reunió que va mantenir aquest dimecres amb l'arquebisbat de Barcelona, Junqueras ha evitat donar detalls i s'ha limitat a dir que fa el possible per buscar vies de diàleg.



"Hi ha moltes persones i institucions que estan treballant en aquesta direcció. Celebro que hi hagi persones diverses que ho estiguin intentant", ha afegit. En aquest context, Junqueras ha demanat al govern de Rajoy que rectifiqui argumentant que si el govern espanyol vol, hi ha possibilitats per al diàleg i la mediació.



"A ERC tothom pensa el mateix"

El vicepresident ha celebrat la iniciativa de Podem perquè els dos governs se sentin a parlar sobre una possible mediació i ha assegurat que "segur que ajudaria molt". També ha garantit que per part del Govern "no faltarà voluntat de diàleg i de posar les coses fàcils".

Preguntat per si hi ha unitat dins d'ERC sobre declarar la independència, Junqueras ha respost que és un partit "molt compacte" i que a ERC "tothom pensa el mateix", per després recordar que fa molts anys que des del partit es treballa "per fer el que volem fer".

El vicepresident ha defensat la validesa dels resultats de l'1-O argumentant que en unes eleccions hi ha més abstencionistes que els vots aconseguits pel partit guanyador i ha instat a no fer "trampes simples".

