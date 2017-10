El PP tanca la porta a la mediació i considera que és "una estratègia de manipulació de l'independentisme"



En la mateixa línia, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha tancat la porta a qualsevol mesura de mediació i considera que és una "estratègia de manipulació de l'independentisme". "No ens podem asseure a la mateixa taula amb qui no reconeix ni la Constitució ni les llei", afirma Maíllo, que assegura que no pot existir "cap tipus de mediació".



L'Estat espanyol, doncs, ha tornat a contradir el seu argumentari negant-se al diàleg amb la Generalitat. El PP no ha donat cap oportunitat a les crides a la mediació que han fet, entre d'altres, Podem i també el mateix Govern català. Per al coordinador general del partit, és una "burda estratègia de manipulació per confondre". "El que ha de fer Puigdemont és tornar a la legalitat i hi haurà diàleg, no caldrà la mediació", ha afirmat.

Rajoy ha tornat a insistir en el fet que acabar amb el conflicte polític a Catalunya passa per "retornar a la legalitat al més aviat possible". En una entrevista a Efe, el president espanyol ha contestat així a la declaració institucional de Puigdemont de dimecres a la nit. Amb un to que s'allunya molt de l'utilitzat pel President de la Generalitat i -com era d'esperar- es queda en la línia del missatge transmès per Felip VI fa dues nits.El cap de l'executiu espanyol assegura que aquesta "solució" no només és la que vol el seu govern sinó que "ho demana tota la societat": "Ho estan demanant els editorials dels mitjans de comunicació, els empresaris, els sindicats i milions de catalans i espanyols", ha manifestat.