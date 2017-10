La CUP demana a Ballesteros l’expulsió de la policia espanyola de Tarragona

L'Alcalde Ballesteros opina que els cossos de seguretat espanyols atracats al Port de Tarragona "no han creat cap problema d'ordre públic al carrer".

Nosaltres creiem que sí, que se'n vagin! pic.twitter.com/wawIqKTqzH — CUP Tarragona #MAMBO (@CUPTarragona) October 5, 2017

En un comunicat, la formació critica que l'alcalde assegurés que la presència del vaixell que allotja policies "no ha suposat cap problema d'ordre públic" i que a ell, personalment, "no el molesta".La CUP de Tarragona considera que aquestes declaracions segueixen en la línia de "cinisme i hipocresia que el caracteritzen i continua mostrant-se d'esquena a un poble que diumenge passat va ser apallissat per voler sortir al carrer amb fermesa i valentia per defensar la democràcia".Ballesteros va condemnar "l'excés de violència policial innecessari" de diumenge i ho va qualificar d'"horrorós".