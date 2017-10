Veïns de Lleida denuncien intimidacions de la policia espanyola

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 19:30 h

L'oposició a la Paeria demana a la subdelegada del govern espanyol a Lleida que ordeni que els efectius marxin de la ciutat

ACN Lleida.- Veïns de Lleida han denunciat aquesta setmana a regidors de l'Ajuntament de Lleida i per xarxes socials haver rebut intimidacions i assetjaments verbals per part d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil pels carrers de Lleida pròxims als llocs on aquests efectius dormen o treballen, com ara el Centre Històric o el barri de Cappont.

PDeCAT, ERC, Crida-CUP i Comú de Lleida davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida per lliurar un document en què es demana que es faci fora els policies espanyols enviats a Lleida per l'1-O © Laura Cortés Comparteix Tweet

Etiquetes amenaces, Lleida, policia espanyola

Una de les noies afectades ha explicat a l'ACN que aquest dimecres a les 8 del matí, quan es dirigia en bicicleta a la universitat, va passar davant la caserna de la policia espanyola, pel mig dels agents que ocupaven la vorera, i un d'ells es va girar i li va cridar "a que et dono una hòstia". "No té cap tipus de sentit i no ho entenc", reconeix. Una altra noia afectada, en aquest cas al centre de Lleida, on hi ha un hotel on s'allotgen alguns d'aquests efectius, ha reconegut a l'ACN estar "atemorida" perquè ha viscut dues intimidacions des de dilluns. Una d'elles, "quan venia de la manifestació, amb una enganxina, un dels agents se'm va quedar mirant i em va cridar 'vine aquí, valenta".És per tot això que els grups de l'oposició a la Paeria, PDeCAT, ERC, Crida-CUP i Comú de Lleida demanen a l'alcalde que intervingui i a la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, que ordeni que els efectius marxin de la ciutat.