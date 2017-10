Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 20:00 h

Federico Vidal va enviar un missatge a altres jutges i magistrats on els preguntava si farien "com sa Borbònica Majestat i ens mirarem al melic per no perdre la plaça".

ACN Barcelona.- El promotor de l'Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous obrir diligències informatives al titular del jutjat contenciós número 17 de Barcelona, Federico Vidal, que va enviar un missatge restringit a altres jutges i magistrats on criticava el "terrorisme policial" de l'1-O. El jutge també es preguntava si faran "com sa Borbònica Majestat i ens mirarem al melic per no perdre la plaça".

Segons el missatge enviat a través d'un correu electrònic del poder judicial, Vidal pregunta si "ningú té res a dir sobre el terrorisme policial que sí vam patir a Catalunya. Ni sobre els 890 ferits que han provocat els terroristes uniformats?", continua, "ni sobre els 2,3 milions de persones que es van sentir coaccionades, insultades i menystingudes per voler votar? De debò que no hi ha res a dir?".



El jutge segueix el seu missatge amb una referència a Felip VI: "Fem com sa Borbònica Majestat i ens mirem el melic per no perdre la plaça o ens enfrontem amb la dura realitat de forma valenta, on sí que haurem d'atendre problemes de veritat". Vidal acaba el missatge dient que no vol mantenir "cap debat sobre la qüestió" i que no respondrà.



El promotor de l'Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial assegura haver tingut coneixement dels fets a través dels mitjans i que, un cop acrediti la seva veracitat, determinarà "si existeix alguna infracció disciplinària". El magistrat ja ha estat notificat de l'obertura de les diligències informatives, segons ha assegurat el CGPJ.

