Zoido diu que “bolcarà tots els seus recursos” en la caça de bruixes contra els Mossos

També pagarà uns diners extra als agents de la policia espanyola que van sembrar el terror durant l'1-O a Catalunya

El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, i els representants dels sindicats de les policies espanyoles han emès un comunicat conjunt molt dur de “denúncia de la inacció dels Mossos” durant l’1-O, i on recorden que diversos jutjats catalans ja estan investigant “la passivitat, l’obstruccionista i el vergonyós desistiment de les funcions” dels agents de la policia catalana. Agents que van protegir el seu poble contra la violència injustificada dels cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya i sobre els quals Zoido ha dit que “bolcarà els seus recursos “ per “identificar els agents autonòmics que van actuar aquella jornada contra la legalitat” i van “trair qualsevol principi bàsic d’aquesta professió”.

El ministre espanyol ha insistit en que retirarà les condecoracions concedides per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a aquells agents dels Mossos d’Esquadra que no prometin de manera “formal” el seu compromís amb “l’ordenament legal” i la seva “lleialtat als principis constitucionals" i ha promès als sindicats policials espanyols que el Ministeri pagarà als agents els diners extra pel desplegament a Catalunya aquest mateix divendres.



Sobre les protestes pacífiques a diverses ciutats catalanes per exigir la retirada de la policia espanyola, el ministre ha transmès que disposa ja d’una “planificació, mitjans i voluntat” d’actuar en la “màxima defensa legal a tots els fronts possibles”. Entre altres, la Secretaria d’Estat de Seguretat “centralitzarà totes les actuacions jurídiques per frenar aquests atacs intolerables” i ha creat un gabinet jurídic perquè els agents puguin presentar denuncies.