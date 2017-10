L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), l'associació majoritaria dels agents, ha demanat al Ministeri de l'Interior que s'impulsi la "passarel·la" prevista ja per llei perquè els mossos que vulguin puguin ingressar a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil davant la situació creada en les últimes setmanes a Catalunya.

L'esmentada passarel·la figura ja en les lleis de personal de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional aprovades en 2015, si bé encara no compten amb un reglament de desenvolupament. La passarel·la permet que agents de les forces de seguretat autonòmiques -Ertzaintza, Mossos d'Esquadra i policies canària i navarresa- puguin ingressar en els altres dos cossos en l'escala i categoria equivalent a la que ostentin en el seu cos de procedència i sempre que posseeixin la titulació requerida.

L'AUGC indica que aquesta iniciativa va ser traslladada al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, durant la trobada que ahir va mantenir amb cinc sindicats policials i sis associacions de guàrdies civils per analitzar la situació de els agents desplegats a Catalunya.

