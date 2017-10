Puigdemont es reunirà demà amb la Comissió per la Mediació impulsada pel Grup Godó

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 22:00 h

El Barça també s'ha adherit a la Comissió per exigir "un procés de diàleg i negociació" prèvia renuncia a la DUI

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es reunirà aquest divendres amb la Comissió per la Mediació impulsada pel Grup Godó i liderada per la presidenta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i contraria al procés independentista.



En declaracions al programa de Jordi Basté, la degana Maria Eugènia Gay ha assegurat que el missatge del rei era constitucional. No li ha retret res ni n'ha fet cap critica, posant al mateix nivell la repressió de la policia, a les ordres del govern espanyol, i la possible DUI del govern català. Malgrat que durant la tertúlia ha comptat amb l'ajuda del director de La Vanguardia, Màrius Carol, les seves declaracions han estat una mostra de clara incompatibilitat per liderar una mediació. Fins i tot el seu company Jordi Pina l'ha contradit.







La trobada, que se celebra a petició de la mateixa comissió, tindrà lloc la tarda d'aquest divendres al Palau de la Generalitat. La comissió es va presentar dimecres per proposar que els governs català i espanyol s'asseguin a negociar una solució pactada al conflicte polític actual. Entre els seus membres hi ha els dirigents dels sindicats CCOO i UGT, les universitats de Barcelona (UB) i Autònoma de Barcelona (UAB), la patronal PIMEC, la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya i el Col·legi d'economistes de Catalunya, entre d'altres.