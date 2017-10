La situació actual de repressió que es viu a Catalunya, i sobretot el discurs del Rei Felip VI fa dues nits, han fet decantar clarament la balança. Els empresaris han consensuat un escrit on critiquen que la Corona hagi "tancat els ulls" davant les càrregues policials de l'1-O i retreuen a Felip VI que s'hagi posicionat obertament en comptes "d'assumir un paper moderador" i cridar al diàleg.La sortida de la Cambra de Comerç suposa que la FPdGi es quedi, precisament, sense un dels seus artífexs. Actualment, la Cambra ja no feia aportacions econòmiques a la Fundació i el seu paper dins l'entitat era institucional.

