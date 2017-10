Conesa demana als alcaldes europeus la mediació internacional amb l'estat espanyol

Última actualització Dijous, 5 d'octubre de 2017 21:30 h

Els ha recordat el "setge judicial i polític" que estan patint més de 800 alcaldes catalans

ACN.- La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha demanat aquest dijous als alcaldes de les 27 capitals europees, i a altres 51 ciutats amb què la Diputació de Barcelona col·labora, "la necessitat real i urgent que la mediació internacional al conflicte sol·licitada pel president Carles Puigdemont es produeixi de forma imminent". Una carta que també s'ha fet arribar als presidents de set organismes internacionals on la corporació té representació, com l'Associació Mundial de Grans Metropolis, UN Habitat (Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans) o la CGLU (Associació de Ciutats i Governs Locals Units).

En el seu missatge, Conesa ha qualificat de "setge judicial i polític" el que estan patint més de 800 alcaldes catalans, que persegueix minvar "les capacitats pròpies d'un estat de dret, de garantir la dignitat dels ciutadans i ciutadanes de les viles i ciutats".

Per tot plegat, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha demanat als alcaldes europeus i als presidents d'organismes internacionals que traslladin a les institucions de cada país aquesta "necessitat real i urgent" de mediació "de forma imminent" per recuperar "la normalitat institucional als pobles i ciutats".

Mercè Conesa també ha afirmat que hi ha "una majoria" de càrrecs electes i ciutadans els que confien "en la solució política i dialogada lluny de la repressió i de la vulneració dels drets fonamentals que pateix Catalunya per part de l'estat espanyol".

Carta dels presidents de les quatre diputacions catalanes

Paral·lelament, aquest dijous els presidents de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; Lleida, Joan Reñé; Tarragona, Josep Poblet; i Girona, Pere Vila, han fet arribar als presidents de totes les diputacions de l'estat espanyol una carta conjunta en què manifesten la seva "preocupació per la situació actual, en què és indubtable el sentiment de greuge a Catalunya a tots els nivells de la societat".

Els quatre presidents fan una crida als presidents de les Diputacions després dels episodis de "violència desproporcionada" contra ciutadans del passat 1 d'octubre i apel·la a traslladar "la necessitat real i urgent de la mediació per al diàleg com a via de solució al conflicte".

