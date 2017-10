Les greus difamacions de la caverna espanyola per justificar més violència a Catalunya

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 05:00 h

Espanya viu impotent que el moviment independentista no trenca el tarannà pacífic

L'Estat està nerviós i no sap com trencar el tarannà i la dinàmica pacífica del moviment, ja majoritari, independentista català. El fet que, malgrat les tensions i provocacions, el poble català segueixi manifestant-se amb contundència però de manera festiva i reivindicativa i pacífica, està desesperant les institucions espanyoles.

Les imatges vergonyoses dels policies espanyols pegant a gent que vol votar han fet la volta al món i han malmès greument la reputació i imatge d'Espanya. Necessiten justificar-se i frisen perquè la tensió política esclati i justifiqui la seva brutalitat. Com que de moment no ho han aconseguit, han optat per seguir estirant la corda i tensar més l'ambient a través de greus provocacions i difamacions.

És el cas del diari ultra unionista i de dretes elConfidencialdigital.com que s'inventa, directament, una greu notícia per a crispar els ànims i enfocada, clarament, a l'aplicació del 155 i de pressionar al Gobierno a enviar més forces d'ocupació a Catalunya.

En un article infame, asseguren que a Catalunya s'està gestant el retorn de Terra Lliure, la banda armada que va desaparèixer a principis dels 90. L'article, sense citar fons i carregat d'especulacions és un clar intent d'intoxicació.

