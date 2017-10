CSQP demana que Puigdemont comparegui dilluns al Parlament per esquivar el TC

En l'escrit registrat per CSQP, es demana la compareixença "urgent" a fi i efecte de "donar comptes de la situació política de Catalunya després de l'1-O i proposar les mesures polítiques que consideri adients".L'alt tribunal ha suspès el ple en admetre a tràmit un recurs del PSC sobre la petició de JxSí i CUP perquè Puigdemont valorés "els resultats del referèndum i els sues efectes d'acord amb l'article 4 de la llei del referèndum". Per tal que la compareixença es pugui produir dilluns, CSQP demana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoqui d'urgència la Junta de Portaveus.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal