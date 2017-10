Junqueras admet que el Gobierno ha pressionat als bancs per forçar la seva sortida de Catalunya

Sobre una possible declaració d'independència el pròxim dilluns en el ple del Parlament, suspès pel Tribunal Constitucional, Junqueras ha subratllat que "nosaltres farem el que sigui més responsable".

Tot i que la Generalitat treballa amb aquests bancs, el vicepresident ha constatat que aquesta decisió "no afecta en res, ni als centres operatius, ni a les oficines". Junqueras però, ha reconegut que el Gobierno ha pressionat a aquestes entitats per forçar la seva sortida de Catalunya i situar la seu social fora del territori català.

Preguntat pel trasllat de les seus socials del Banc Sabadell i de CaixaBank, Junqueras ha assegurat que "els bancs m'han trucat i hem parlat amb ells, no només per telèfon". Segons el vicepresident, aquest trasllat és una decisió "de caràcter temporal"

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, a l'acte d'Universitats per la República

