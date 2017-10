"Qui hauria d'anar a declarar a la Fiscalia o als jutjats? Qui ha fet la feina que se li ha encomanat amb zero ferits o amb 900? És la pregunta que una persona normal es faria", ha afirmat Forn en una entrevista a TV3.El titular d'Interior ha explicat que els Mossos tenien al voltant de 6.000 efectius en el dispositiu de l'1-O, mentre que els altres dos cossos, uns 10.000, segons les dades fetes arribar a la conselleria."Vam fer el 50% de tancaments. El resultat és claríssim de qui actua bé i qui actua malament", ha insistit.

