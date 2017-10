Gironella i Sant Julià de Vilatorta retiren de cop 650.000 euros del Banc Sabadell

L'alcalde, David Font, ha explicat que la decisió es va prendre després que el consell d'administració de Banc Sabadell anunciés que estudiaria canviar el domicili en cas d'una declaració d'independència de Catalunya.L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (Osona) també s'hi ha sumat i ha retirat 350.000 euros provinents dels estalvis municipals del compte que l'ens té al Banc Sabadell i els han dipositat en una altra entitat bancària, segons l'ACN.La decisió s'ha pres "com a mesura de protesta" després que el consell d'administració del Banc Sabadell hagi decidit traslladar la seu social a Alacant, "per protegir els interessos de clients, accionistes i empleats" en cas d'una declaració d'independència de Catalunya.

