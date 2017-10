SCC busca gent fora de Catalunya per ocupar Barcelona aquest diumenge

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 13:00 h

Organitzen una manifestació a plaça Urquinaona a les 12 del migdia

Volen omplir d’elements violents o feixistes per provocar i violentar la ciutadania catalana, l’ideari de Jordi Cañas portat a la practica, aquell famós La plataforma Societat Civil Catalana està reclutant ciutadans d'arreu d'Espanya per la manifestació d'aquest diumenge dia 8 a les 12 hores a Plaça Urquinaona.Volen omplir d’elements violents o feixistes per provocar i violentar la ciutadania catalana, l’ideari de Jordi Cañas portat a la practica, aquell famós “Os montaremos un Ulster que os vais cagar” en plena efervescència.

Captura de pantalla del Twitter de SCC a Madrid © Twitter @SCC_Madrid Comparteix Tweet

Etiquetes Catalunya, Espanya, independència, referèndum, SCC

Així ho han expressat a través de les xarxes socials, on ofereixen un via d'autobús d'anada i tornada per 40 euros.





Tenemos 110 plazas libres para ir al manifestación del domingo a Barcelona info por DM privado. — SCC Madrid (@SCC_Madrid) October 5, 2017 La mobilització, impulsada inicialment per Societat Civil Catalana, comptarà també amb el suport i la participació del PP, C's i la plataforma d'ultradreta Somatemps.

