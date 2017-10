Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 14:00 h

Antonio Català se'n riu dels votants i del govern català

La crida de Puigdemont per trobar una mediació per encetar el debat polític dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre no té la resposta que s'esperava. Amb Rajoy i Felip VI apostant per l'amenaça, les veus que acompanyen aquesta bel·ligerància van creixent fins extrems on, fins i tot, el president d'AC Hotels by Marriott, Antonio Català, els acompanya.

Català va aprofitar la seva participació en el Fòrum Nova Múrcia per afirmar que ell els hagués deixat fer el referèndum "amb la botifarra, l'entrepà, i que haguessin fet una festa" pel dilluns, "quan decidissin que van a fer la república, agafar-los i a la trena (presó)". El president de la cadena d'hotels considera "impossible" la independència perquè "Catalunya no pot marxar d'Espanya, ni Espanya pot estar sense Catalunya".

L'empresari ha criticat també l'actuació del govern d'Espanya, "no hi havia necessitat i era evitable l'embolic que es va muntar, perquè de facto el referèndum estava fos de circuit", però ha assegurat que no hi ha res a dialogar: "diàleg amb els quals incompleixen la llei? És com si el 23-F ens haguéssim posat a negociar amb Tejero. No es pot negociar amb qui fa terrorisme polític".