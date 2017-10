Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 13:30 h

El conseller creu que el discurs de Felip VI va influir "molt" en el trasllat de seus d'empreses fora de Catalunya

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha assegurat que "el marc de seguretat jurídica està garantit a Catalunya, més enllà de les inevitables turbulències".

En una entrevista a RAC 1, Vila ha fet una crida a la tranquil•litat i a la "serenor" davant del fet que diverses empreses estan traslladant la seva seu social fora del país per la possibilitat que hi hagi una declaració d'independència.



Per Vila, en aquestes decisions empresarials "va influir molt el discurs de Felip VI". El conseller ha dit que "no li agrada" que hi hagi ajuntaments que retirin els seus diners del Banc Sabadell, ja que entrar en una "espiral de boicots" seria perjudicial per a l'economia.



Després que diversos ajuntaments catalans -com el de Gironella o el de Sant Julià de Vilatorta- hagin fet públic que retiraran els seus diners del Banc Sabadell per haver traslladat la seu social a Alacant, Vila ha declarat: "Ho respecto però no m'agrada. És una decisió legítima però impulsiva". En aquest sentit, el conseller ha alertat que entrar en una "espiral de boicots" seria "perjudicial" per a l'economia.



Actuar de manera sensata

El conseller s'ha mostrat convençut que, si tothom actua "sensatament", l'economia no es ressentirà del procés polític. En relació al trasllat de seus, ha declarat: "No fem la bola grossa perquè aquesta és una estratègia partidista que dóna bola a aquells que diuen que el món s'acaba". El conseller ha assegurat que aquests dies el Govern manté moltes reunions amb representants empresarials per transmetre'ls un missatge de tranquil•litat.

Sobre el trasllat de les seus de Banc Sabadell i CaixaBank, ha argumentat que les empreses, en defensa dels seus clients i accionistes, "poden prendre les decisions que creguin oportunes". Es tracta d'un moment "desagradable" que "ens ha de preocupar", ha assenyalat.



Però en cap cas s'està parlant de la marxa del negoci, les instal•lacions, l'activitat o el personal, sinó simplement d'un canvi de la seu social, ha recordat. El canvi de seu "té a veure amb enviar missatges tranquil•litzadors als mercats internacionals", ja que "els diners no tenen bandera", ha dit. "Si algú té por a la vida, és els diners", ha afegit.

