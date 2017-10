La jugada de la Fiscalia perquè Trapero, Sànchez i Cuixart tornin a l'Audiència Nacional

Tant el fiscal Miguel Ángel Carballo com les defenses han demanat a la jutgessa Lamela que suspengués les declaracions per tenir temps per estudiar aquesta documentació, que inclou també material audiovisual. Ella s’hi ha negat, però ha limitat les declaracions d’aquest divendres a les informacions que presenta el primer atestat de la Fiscalia. Per contra, ha avançat que citarà de nou els quatre investigats per abordar aquestes noves proves. Aquesta nova citació, segons les parts, podria tenir lloc en 15 dies. Aquest nou informe de la Fiscalia demana la pràctica de noves diligències i segons el fiscal no es descarta que comporti noves imputacions. A més, la Fiscalia ha avançat que després de les noves compareixences demanarà mesures cautelars contra els quatre investigats, als qui podria atribuir nous delictes.



Durant la jornada d’avui, Trapero i Laplana (que han declarat per videoconferència) han contestat totes les preguntes de les parts, mentre que Sánchez ha respost a les preguntes de la defensa i Cuixart s’ha acollit al seu dret a no declarar. Segons fonts presents a la declaració, durant la seva compareixença d’una hora Trapero ha aportat dades del dispositiu que es va desplegar el 20 de setembre respecte a les protestes que hi havia per la detenció de 14 carrecs públics per la porta del darrere. Trapero ha exposat les comunicacions que va mantenir amb la Guàrdia Civil i ha explicat que els Mossos haurien fet un dispositiu diferent si la Guàrdia Civil hagués avisat de l’operació. Fonts pròximes al Major dels Mossos han explicat que n’ha sortit satisfet perquè ha pogut donar una versió diferent a la que relata el primer informe de la Guàrdia Civil, i ha defensat en tot moment el dispositiu dels Mossos.