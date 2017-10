bonÀrea no marxarà davant d'una declaració d'independència de Catalunya

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 15:15 h

El gegant carni de les terres de Ponent continua treballant amb ''normalitat'' amb els seus projectes d'expansió com el nou centre de producció a la Vall de l'Ebre

L'empresa que factura més diners de les terres de Ponent, bonÀrea Corporació, de Guissona (Segarra), no té previst marxar de Catalunya davant una possible declaració d'independència.

Pla general de la zona dels molls de càrrega del complex La Closa del Grup Guissona que recentment han estat modernitzats amb un sistema de distribució de les comandes automatitzat

Així ho han assegurat fonts del grup alimentari consultades per l'ACN que també han remarcat que no tenen previst celebrar cap junta extraordinària per abordar la situació de Catalunya en els pròxims dies i que el seu objectiu és ara continuar treballant amb ''normalitat''.



Cal recordar que l'any passat, el grup va anunciar la previsió de crear un nou centre de producció carni similar al que té actualment a Guissona però al municipi aragonès d'Épila, a la Vall de l'Ebre.



bonÀrea Corporació va facturar l'any 2016 1.543 milions d'euros en vendes, un 5,5% més respecte al 2015. El resultat net es va situar en 47,24 milions d'euros, un 7,9% més que l'any anterior.



Treballar amb normalitat



El Grup Alimentari Guissona ha assenyalat que continuen treballant amb normalitat tot i la situació a Catalunya amb una possible declaració d'independència després del referèndum de l'1 d'octubre.



El gegant alimentari de les terres de Ponent té previst un projecte per al 2018 a l'Aragó que compta amb una inversió de 400 MEUR i 4.000 llocs de treball. Ja aleshores, des del mateix grup es va deixar clar que aquest nou centre no suposaria en cap cas el tancament de 'La Closa' de Guissona.