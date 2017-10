Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 15:30 h

La formació denuncia que els agents van disparar tres vegades amb una escopeta de pilotes de goma

La CUP ha presentat aquest divendres als jutjats una denúncia pels delictes contra la inviolabilitat domiciliària i coaccions greus després del "setge policial" de la policia espanyola a la seva seu durant sis hores el passat 20 de setembre.

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, es mira Quim Arrufat, portaveu del secretariat

En el text, la formació anticapitalista explica que els agents van intentar accedir a la seu sense cap ordre judicial, que tampoc van mostrar en tota la tarda, i que van requisar propaganda relativa al referèndum mentre alguns dels seus militants el carregaven a un vehicle sense entregar cap acta ni tenir autorització del jutge.



A més, recull que just abans d'abandonar el carrer Casp, on hi ha seu cupaire, els agents van disparar tres cops amb una escopeta de pilotes de goma, una arma que està prohibida pel Parlament de Catalunya des del 2014.



Davant la presència policial a la seu de la CUP, centenars de militants i persones properes a la CUP es van acostar fins a la seu i els agents van quedar desplaçats cap al lateral del carrer esperant l'arribada dels antiavalots i dels Mossos d'Esquadra, aquests darrers en tasques de trànsit i seguretat ciutadana, segons explica la denúncia.



"Atac a la llibertat política"

Per la CUP, l'actuació policial va comprometre "el sistema de drets civils vigent" i considera que va ser un "atac a la llibertat política" i a la seva militància per l'allargada en el temps de la presència policial "sense cap mena d'explicació ni de justificació".



Sobre la incautació de material la formació independentista creu que és "clarament vulneradora de drets fonamentals" i un "acte de censura que no té cap empara legal ni judicial".

D'altra banda, també carrega contra els agents pel fet que també es neguessin a facilitar informació d'aquell dispositiu als membres de la Comissió de Defensa de l'ICAB el president de l'Institut Català de Drets Humans, als diputats de la mateixa CUP i al tinent d'alcalde de drets humans de l'Ajuntament de Barcelona.

