Un jutjat de Barcelona investigarà la brutalitat de la policia espanyola durant l'1-O

Ho farà en 26 col·legis electorals de la ciutat i no només en un com demanava la Fiscalia

Cinc dies després que l'Estat espanyol sembrés el terror amb força i violència entre els ciutadans que volien exercir el seu dret a votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha obert diligències per "la brutalitat policial" exercida durant l'1 d'octubre. El magistrat assegura que existeixen prou indicis per investigar els fets relacionats amb la denúncia interposada per la Generalitat contra l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

En l'escrit, contradiu les opinions de la Fiscalia quan afirma que les càrregues i la violència indiscriminada i injustificada de la policia espanyola no havien afectat la "normal convivència" dels ciutadans i insisteix en que "minimitzar la gravetat" de l'1-O seria un gran error.



El Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona ha acordat investigar l'actuació de la policia espanyola en 26 col·legis electorals de la ciutat i no només en un com demanava la Fiscalia. El magistrat ha rebutjat, doncs, la petició de la fiscalia d'investigar només l'actuació en un centre i l'ha ampliat a tots els centres on hi va haver actuacions policials violentes i que haurien provocat almenys 130 ferits (són les denúncies presentades). En un dels centres, a més, hi ha una denúncia per danys materials.



La interlocutòria ordena a la policia que li faciliti el número d'identificació dels agents que van intervenir, les instruccions que va donar la Delegació del govern espanyol a Catalunya i imatges gravades pels mitjans de comunicació en aquests centres.