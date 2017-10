Els agents comercials de Barcelona asseguren que la situació a Catalunya no afecta la seva activitat

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 16:00 h

"Els professionals i els negocis s'han mantingut al marge", han dit abans de reunir-se aquesta tarda amb el president Puigdemont

Després de l'alarma que l'Estat espanyol ha volgut encendre a Catalunya i la seva voluntat d'aprovar un decret llei que faria possible la sortida d'empreses de Catalunya per la via ràpida (segons ha informat aquest dijous l'agència Reuters, sense necessitat de fer una junta d'accionistes); el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) diu que el seu col·lectiu "no està percebent" afectació en les vendes arran de la "tensió viscuda a Catalunya en aquests darrers dies" i preveu que continuï així perquè "els professionals i els negocis s'han mantingut al marge".





El president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona, Enric Enrech Artal, en una imatge d'arxiu

A través d'un comunicat, l'entitat ha explicat que només han detectat "algun cas extrem i aïllat". "Gairebé un 80% dels col·legiats catalans tenen part de l'activitat en comerç internacional" i "en les vendes a altres països no s'ha detectat cap cas negatiu o afectació", ha afirmat el COACB. El col·legi ha condemnat "la violència viscuda" en els darrers dies a Catalunya, ha defensat els drets fonamentals reconeguts per l'ONU i ha demanat al president espanyol, Mariano Rajoy, que es reuneixi amb la Comissió per la Mediació i el Diàleg.



El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) forma part de la Comissió per la Mediació i el Diàleg, que aquesta tarda tindrà la primera reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Agrupa a milers de professionals comercials col·legiats. La corporació ha subratllat que "té el deure de protegir i representar la professió així com els interessos dels seus col·legiats adequant la professió a les necessitats de la societat, estant present en la creació de noves normatives o altres que afectin la professió comercial o a les vendes".

