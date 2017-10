Colau s'oposa a trencar el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona

No hi ha cap vot

Jaume Ciurana, regidor del grup municipal del PDeCAT, ha demanat a Colau durant el ple celebrat aquest divendres a l'Ajuntament de Barcelona, que posi fi al pacte de govern amb el PSC, "còmplice i cooperador necessari en l'estratègia desplegat pel ministeri de l'Interior", ha dit el regidor.



De la mateixa manera, la regidora de la CUP, Maria Rovira, ha afirmat que "és una vergonya" que l'Ajuntament estigui "al bàndol dels que donen suport a l'estat d'excepció, a la política de la por i a favor de l'ocupació d'aquest poble".



Cap grup municipal, a excepció del seu soci de govern, ha donat suport a la proposició del grup socialista al ple de l'Ajuntament de Barcelona. El text presentat condemnava l'actuació policial contra la població civil pacíficament mobilitzada i apostava per una sortida dialogada per resoldre el conflicte. La proposició era insuficient, segons les forces sobiranistes del consistori.

El president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, també li ha demanat a l'alcaldessa que es separi del PSC. "Té un problema i és el PSC" li ha dit Bosch, que ha recordat que els socialistes van emetre el recurs al TC per suspendre el ple del Parlament de dilluns vinent on ha de comparèixer Puigdemont.Per la seva part i en resposta al prec del PDeCAT, Ada Colau, ha dit que ara és moment del diàleg i de "vestir ponts". Afirma però, que té línies vermelles. "Si Collboni no hagués condemnat els actes violents, hagués tingut un problema ètic i polític", ha reconegut Colau.