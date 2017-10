La Junta de Portaveus fixa la compareixença de Puigdemont per les sis de la tarda de dimarts

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 18:00 h

Fonts parlamentàries han explicat que l'agenda del president fa necessari que sigui a aquesta hora

ACN.- La Junta de Portaveus del Parlament ha fixat la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per dimarts a les 18:00 hores, segons han explicat fonts parlamentàries. Puigdemont havia demanat comparèixer a petició pròpia per informar sobre la situació política actual i després de reunir-se la Mesa i la Junta s'ha acabat fixant aquest horari per al ple amb aquest únic punt a l'ordre del dia.

La sol·licitud de Puigdemont per comparèixer ha arribat després que aquest dijous el Tribunal Constitucional decidís suspendre l'acord de la Mesa per fixar per dilluns un ple sobre l'1-O amb la compareixença de Puigdemont (que no el ple, que ni tan sols havia estat convocat) a petició de JxSí i la CUP, per tal de "valorar els resultats del referèndum del dia 1 d’octubre i els seus efectes, d’acord amb l’article 4 de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació". Just després, CSQP va demanar que Puigdemont comparegués el mateix dilluns al Parlament sense especificar més.



Ara, la sol·licitud del President de la Generalitat a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, s'empara en l'article 169.1 del reglament del Parlament, que preveu que el cap de l'executiu s'expliqui al ple a petició pròpia, o si ho acorda la majoria. Segons el reglament, el president de la Generalitat intervindrà sense límit de temps; a continuació els grups parlamentaris li repliquen per un temps màxim de deu minuts; el president els respon individualment o conjuntament sense limitació de temps; i els grups poden replicar per un temps de cinc minuts. Cada cop que el president contrerepliqui un grup, aquest grup tindrà el dret d'intervenir novament per un temps idèntic.

Alguns grups parlamentaris han expressat la seva sorpresa i oposició a l'hora escollida, ja que han recordat que habitualment els plens comencen o bé a primera hora del matí o a primera hora de la tarda i han explicat que se'ls ha dit que l'agenda del president fa necessari que sigui a aquesta hora.