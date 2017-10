El PSC crida a les seves bases a participar en una manifestació ultra el cap de setmana

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 19:00 h

Segons ells, participar en la concentració convocada per Societat Civil Catalana "és ajudar per fer de pont i apropar els extrems"

El PSC ha instat les seves bases a participar en la manifestació de diumenge convocada per Societat Civil Catalana (SCC). En un comunicat intern, el secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, explica que els socialistes no convoquen però volen "posar en coneixement" de tots la celebració de la concentració. "Participar-hi és ajudar per fer de pont i apropar els extrems", diu el comunicat. Les manifestacions convocades durant els darrers anys per Societat Civil Catalana han estat marcades per l'exhibició de simbologia i missatges de to feixista.





Imatge general de la roda de premsa de Societat Civil Catalana el 6 d'octubre del 2017 © Maria Belmez Comparteix Tweet

"La vostra presència a les concentracions i manifestacions del cap de setmana és la prova inapel·lable de la fortalesa de les nostres conviccions polítiques", assegura Illa a les bases del PSC. El secretari d'Organització explica que la concentració és "en favor del diàleg" i constata que "molts companys i companyes socialistes han fet saber que hi participaran" tot i que el PSC no ha concretat encara qui hi assistirà del partit. Qui llegirà el manifest serà l'expresident del Parlament europeu i socialista Josep Borrell.

Illa explica que s'estan vivint dies "difícils" i assegura que són molts els catalans que veuen com la "irresponsabilitat" dels dos governs condueix a un "carreró sense sortida". Afegeix que els socialistes són "clau" en la resolució del conflicte i posa com a exemple el fet que el PSC hagi aturat la celebració del ple previst per aquest dilluns al Parlament, on s'havia de debatre sobre els resultats del referèndum de l'1-O i l'opinió dels ciutadans de Catalunya. El secretari d'Organització convida les bases a mobilitzar-se a favor del diàleg assegurant "Que tothom ho tingui clar: no callaran la nostra veu".

