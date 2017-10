El canvi de seu social dels bancs no afectarà els clients catalans

Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 20:30 h

El moviment garantirà que en cas d'independència els ciutadans no notin l'efecte

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Joan Solé @JoanSole_ .- Amb el soroll dels mitjans sovint es crea un clima de caos i desinformació que cal rebaixar. El canvi, o possible canvi, d'empreses que tenen la seva seu social a Catalunya té un impacte molt més limitat del que en realitat s'intenta exposar.

Notícies relacionades

Primer de tot cal fer una clara distinció, no és el mateix canviar de lloc la seu social que deslocalitzar l'empresa. El canvi de domicili és una modificació del Registre Mercantil, que en cap cas té una causa-efecte amb el desplaçament de tota la maquinària empresarial. Amb l'anunci del possible o imminent canvi de seu social del Banc Sabadell i Caixa Bank, ara també Gas Natural, hi ha qui s'imagina que, de cop i volta, l'edifici del Sabadell o les torres de la Caixa, les oficines, les sucursals i el personal desapareixerant. Res més lluny de la realitat.En el cas dels bancs catalans tot rau en el fet de no perdre el finançament, la liquiditat, a la qual ara tenen accés en formar part del Banc Central Europeu per tenir la seva seu social en un país que està incorporat en el Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). El fet que Espanya sigui un país membre de la Unió Europea i que el seu banc, el Banc d'Espanya, formi part d'aquesta operativa, el Sabadell i 'la Caixa' s'asseguren que en el temps transitori des que Catalunya inicia la transició fins que esdevé un Estat amb totes les seves estructura els seus clients no es vegin afectats per aquest canvi polític.El moviment dels bancs és una bona notícia, i ho és perquè d'aquesta manera s'asseguren que en cas d'independència els comptes dels clients i de les administracions seguirà amb total normalitat. Cal tenir en compte, també, que en el cas d'una Declaració Unilateral d'Independència els contractes que ara mateix hi ha en vigor, siguin mercantils, civils o laborals, de totes les empreses que marxin seguiran vigents fins que es consolidi aquest nou marc estatal. Com mostra d'exemple tenim el cas del Brexit, on el drama econòmic que apuntava la UE no correspon amb la realitat.L'impost de societats que paguen, en el moment que la seu social canvia l'empresa deixa de pagar els impostos municipals i autonòmics de l'espai que deixa, que en aquest cas els de Catalunya . Un impacte econòmic baix.Cal tenir en compte que el moviment del Banc Sabadell i de Caixa Bank no és, en cap cas, estrany. El BBVA, Bankia o el Banco Santander tenen diferent seu social i fiscal. Així que és una mesura que no és extraordinària, és freqüent.