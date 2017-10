Després de ressaltar la "forta estima i respecte" que sent per les forces i cossos de seguretat espanyols -"especialment per la Guàrdia Civil"- els ha assegurat que "no s'enfronten a un enemic amb pistoles, bombes o passamuntanyes; sinó al poble català". "Ni antisistemes, ni 'perroflautas', simplement persones respectables com vosaltres que pacíficament porten en una mà una papereta i a l'altra un clavell. Aquest és l'enemic atroç pel qual l'Estat us ha enviat a lluitar", ha dit.

En aquest sentit, ha recordat que ni tan sols durant els anys en que ETA matava al País Basc, el desplegament policial havia estat tan potent. "Mai hi ha hagut al País Basc un desplegament igual, van solucionar el problema dialogant i pactant", afirma. "Tranquil, senyor Rajoy, la Guàrdia Civil es deixarà la pell lluitant per la pàtria a cop de porra i solucionaran el problema que vostè és incapaç de solucionar per un mòdic preu", ha sentenciat criticant el govern per "passar per alt durant anys les peticions del poble català i obviar un problema que pretén solucionar a cops".