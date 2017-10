FedEx obre un nou centre d'operacions a Catalunya

Seat desmenteix els rumors de trasllat de Catalunya





Pel que fa a Abertis, el grup d'infraestructures tampoc es planteja cap canvi. De fet, fonts de la companyia han assegurat a Efe que el trasllat de la seu "no està ara sobre la taula" i que la decisió de CaixaBank de traslladar al País Valencià la seva seu tampoc hauria de provocar-los tot i que cotitzi a l'entitat bancària, ja que el tipus de negoci és molt diferent.



Grup Miquel, amb seu a Vilamalla, no s'ha plantejat tampoc marxar de Catalunya canviant la seva seu social però està analitzant l'evolució política "dia a dia". Des de l'empresa gironina insisteixen que, de moment, no hi ha res decidit. El grup empresarial, propietat del gegant asiàtic Bright Food des del 2015, és líder en la distribució alimentària a l'estat espanyol i va tancar l'exercici de 2016 amb una facturació de 1.053 MEUR. Compta amb una plantilla de 2.300 treballadors.



L'empresa Mango tampoc té sobre la taula la idea d'abandonar Catalunya, i no s'ho ha plantejat. Té la seu a Barcelona, 13.400 empleats i més de 2.700 botigues en més de 100 països.

El fabricant d'automòbils Seat ha assegurat aquest divendres que el trasllat de la seva seu social de Barcelona a Madrid per la situació que es viu a Catalunya és un "rumor". En declaracions a l'agència Efe, un portaveu de la marca del Grup Volkswagen ha afirmat que la "companyia segueix de prop" com se succeeixen les coses a Catalunya després del referèndum del passat 1 d'octubre però encara "és molt aviat per fer valoracions" sobre el que "pugui passar o no en el futur".