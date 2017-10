És lamentable! Els mateixos policies cantant "a por ellos". Quin odi i animadversió ens tenen... Algú encara vol mediar sense DUI? pic.twitter.com/m6ERSpfrQP — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 d’octubre de 2017



Els sindicats de la policia espanyola demanen al TC que "suspengui de funcions" el Govern



Els cinc principals sindicats de la policia espanyola (SUP, CEP,UFP, SPP i ASP), que representen el 90% dels agents d'aquest cos, han demanat al Tribunal Constitucional, a través d'un comunicat, la "suspensió de funcions dels responsables de la situació actual" per evitar la sessió parlamentària de dimarts. Segons les organitzacions sindicals de la policia espanyola, ha arribat el moment de passar "de les paraules als fets, en defensa de la Constitució".



Els cinc principals sindicats de la policia espanyola han ofert "els seus esforços i experiència per protegir l'Estat de Dret" i han alertat que si no s'actua de "forma urgent", "podria ser massa tard" i es podria "obrir la porta a la desaparició de l'Estat".

Per aquesta raó, han demanat al Constitucional que citi "urgentment" a Forcadell, Puigdemont i Junqueras perquè se'ls adverteixi "en seu judicial" de què s'abstinguin d'assistir al Parlament i han reclamat a l'Alt Tribunal que encarregui al govern espanyol "l'execució de tots els actes necessaris per evitar la celebració del ple, evitant per tots els mitjans la celebració de manifestacions, altercats i desordres públics".