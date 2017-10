La comissió de mediació impulsada pel Grup Godó demana a Puigdemont aturar la Declaració d’Independència

La comissió ha traslladat a Puigdemont que "és imprescindible aturar urgentment totes les decisions polítiques que augmentin la tensió" entre els dos governs. També ha traslladat al president la seva "voluntat d'oferir ponts de diàleg i entesa". Aquesta solució "ha d'excloure qualsevol solució unilateral, respectant el funcionament ordinari de les institucions d'autogovern de Catalunya i descartant cap decisió que afecti el model polític organitzatiu autonòmic".També li han explicat al president que demanen igualment la retirada dels efectius extres de policia espanyola i Guàrdia Civil. La comissió considera "imprescindible" trobar una sortida a la situació actual fonamentada en el diàleg i la conciliació.Després de la reunió, que ha durat una hora, la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i el conseller de Presidència, Jordi Turull, havien de fer declaracions als mitjans, però finalment s'han anul·lat perquè la discreció faciliti l'èxit de la mediació. No es descarten més trobades i comunicats properament, han anunciat fonts properes a les dues parts.

