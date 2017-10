Última actualització Divendres, 6 d'octubre de 2017 22:00 h

Fa setmanes, havia exigit la policia local del municipi a col·locar en 24 hores els cartells que van retirar sobre la campanya de l'1-O

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), s'ha negat a declarar aquest divendres al migdia davant la fiscalia de Manresa per haver signat el decret de suport al referèndum de l'1-O. Guiteras ha entrat per la porta dels jutjats quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia, completament sol. A la sortida dels jutjats, ha dit que fer declarar els alcaldes davant la fiscalia "és una pèrdua de temps i recursos públics". Segons ha criticat, la fiscalia està actuant "sense cap manament d'un jutge i, a més, es tracta d'una causa que ja està essent investigada".

Normalment, quan una persona no declara, la compareixença dura pocs minuts. En el cas de Guiteras, però, el tràmit s'ha allargat ben bé uns tres quarts d'hora perquè el batlle s'ha presentat davant el fiscal sense un advocat, i n'han hagut de trucar un perquè hi acudís. La seva intenció en tot moment ha estat no declarar, però a parer de la mateixa fiscalia, s'ha trucat el Col·legi d'Advocats de Manresa. De forma voluntària, fa unes setmanes, aquest òrgan ja es va posar a disposició de tots els alcaldes i alcaldesses ciutats a declarar davant del TSJC per haver donar suport a l'1-O. En el moment que des dels jutjats s'ha trucat el Col·legi d'Advocats, només hi havia disponible el seu degà, Abel Pié. En pocs minuts, el lletrat s'ha personat als jutjats i l'acte entre Dionís Guiteras i la fiscalia s'ha pogut celebrar.L'alcalde de Moià ha agraït el suport que li han fet arribar els veïns i la ciutadania en general, però els ha animat a no anar més als jutjats "perquè ara cal descansar i agafar forces, ens esperen unes setmanes difícils". L'alcalde ha manifestat que ha assistit als jutjats a complir "un pur tràmit administratiu" i ha criticat que s'hagi instal·lat la idea que anar a declarar davant un fiscal, "d'una causa inexistent", sigui "important".Fa setmanes, Dionís Guiteras va emetre ja un comunicat dirigit a la policia local del seu municipi on els donava 24 hores perquè tornessin a col·locar els cartells que van retirar sobre la campanya de l'1-O. Ho va fer amb una carta dirigida al cos municipal policial de Moià i firmada de la seva pròpia mà.