Indignació a la comunitat catalana de Londres per comentaris a Facebook que conviden a “caçar independentistes”

“Hem quedat a Camden Lock, els que vulguin apuntar-se que portin una insígnia espanyola”, comenten al grup. A més, asseguren que “en principi” la reunió d’aquesta nit serà “pacífica” i destinada a “recollir informació”, però adverteixen que si els catalans no retiren les estelades s’organitzarà una “nit de cristalls trencats”. Sergi Marcén, delegat de la Generalitat a Londres, ha demanat conservar la calma i ha afirmat que els cossos policials ja han estat alertats.

Alguns dels participants del grup asseguren que en cas de que no desapareguin les banderes “suggeriran” als llogaters que “adquireixin una assegurança” i els advertiran del “risc que corre casa seva”. Els fets ja han estat posats en coneixement de la policia de Camden.

Comentari a un grup de Facebook on es convida a “caçar independentistes”

