Una jove destapa a Facebook una escandalosa manipulació informativa de Telecinco

Ha denunciat que han descontextualitzat les seves paraules per fer-les servir al seu gust

"Avui he sortit a la tele. He arribat a la Universitat i dues persones, amb micro i càmara, se m'han acostat fent-me una pregunta: '¿Qué piensas de lo que está pasando en Catalunya?'. He explicat la veritat: que és tristíssim. He parlat del govern espanyol i de la seva poca vergonya; he mencionat la brutalitat policial; he dit que jo sentia i sento molta ràbia perquè estan ferint un poble sense cap mena d'empatia. Després de preguntar-me si he tingut problemes amb gent del meu voltant per pensar diferent i respondre que no, he afegit que el més angoixant de tot és la manipulació televisiva i el poc escoltada que em sento com a ciutadana. Seguidament m'han donat les gràcies sense deixar-me acabar i han marxat. Ara fa poc la meva tieta m'ha escrit dient-me que he sortit a la tele i que era a Informativos Telecinco. Aquestes són les meves paraules que han fet arribar a Espanya". Amb aquestes paraules ha denunciat a través de Facebook la jove Paula Lombardi la manipulació informativa de la cadena que ha utilitzat les seves paraules referides a la brutalitat policial viscuda l'1-O -"és com que tot allò que et pots imaginar i creus que no passarà, passa"- fora de context per tal de fer creure a l'audiència que es referia a un imaginari clima de crispació als carrers.

Lombardi ha assegurat sentir-se "traïda i enfadada". "Us recomano que si mai se us acosta una càmara per ESCOLTAR-VOS, pregunteu qui són. I sobretot, si sou dels qui feu arribar les nostres paraules al món, us demano, sisplau, que ho feu de debò. Que sigueu empàtics i que feu bé la vostra feina", ha escrit a la seva pàgina de Facebook.

