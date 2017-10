Espectacular vídeo de Canal + francès sobre l'1-O que fa avergonyir els espanyols

Però això no és tot. Després de placar Iniesta a cops de porra o Sergio Busquets amb un cop de cap, els policies ajuden a Mariano Rajoy a xutar un penal. Aquest executa l'acció de manera lamentable i un policia remata la feina introduint la pilot al fons mentre el comentarista diu: "el gol més trist de la història".

Els cossos de seguretat espanyols al costat de l'equip del govern i que representa el poder: el Reial Madrid. Al vídeo es pot veure un muntatge humorístic on els policies espanyols reparteixen estopa contra els jugadors del Barça. A més, també ajuden descaradament a què el Madrid guanyi, posant-se a la barrera en una falta o bloquejant els jugadors perquè no puguin defensar. Fins i tot, un ruixa amb esprai pebre a Leo Messi, un cop ja és a terra.

