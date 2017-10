Segons l'aplicació, Jon R. viu a Hospitalet, que és on es pot anar a recollir l'urna si algú paga els 300 euros que en demana.ha contactat amb ell a través d'aquesta aplicació. Fent-nos passar per un usuari interessat a comprar-la, ens ha explicat que ell no és policia. Ha narrat que els "va ajudar a requisar l'urna" però en realitat explica que va agafar una urna i "va marxar corrents". Unes paraules difícils de creure.Jon R. explica que l'urna ja està venuda "me dieron los 300 íntegros" però que ha deixat l'anunci "para tocar los huevos a la gente que me insulta". Una altra mentida, ja que ningú no pagaria sense tenir l'urna segosn com funciona l''APP. L'aplicació obliga a posar un "venut"Malgrat intentar mentir descaradament ai segurament a altres usuaris, resulta que l'anunci ja s'havia publicat a altres perfils usant la mateixa foto. Desconeixem, però, si algú ha caigut a la trampa i ha comprat. Qui tingui l'aplicació pot denunciar l'usuari.