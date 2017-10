Aquest és el gran dubte dels unionistes d'arreu d'Espanya que vindran a Catalunya diumenge

Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 11:15 h

Pregunten d'on han de dir que són

Autobusos pagats per a qui ho vulgui des de Madrid. Partits i associacions que s'hi deixaran molts diners per a portar gent d'arreu d'Espanya a Catalunya. Diferents propostes, totes elles suculentes, per intentar engrescar a la gent que es desplaci a Catalunya a fer soroll i a demostrar quelcom fictici: que existeix una majoria silenciosa en contra de la independència.

I els que vénen aquí en són conscients d'això, que es desplacen a terres catalanes per a fer una cosa que no acaba de ser del tot ètica. És per això que entre ells mateixos hi ha dubtes. El principal és aquest que es pot veure en aquesta captura de pantalla d'un dels grups de Facebook que està organitzant aquests viatges gratis per a portar unionistes a Catalunya: "quan ens preguntin d'on som, què hem de dir? Del lloc d'Espanya que venim per a demostrar que estimem Catalunya o diem algun poble de Catalunya per a demostrar que hi ha una majoria silenciosa?"Com deia aquell entrenador del Reial Madrid: "no hace falta decir nada más".