[Vídeo] Niño Becerra ridiculitza el canvi de seu de les empreses i deixa muda la caverna

Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 15:15 h

"Una seu social pot ser un despatx de 4 metres quadrats amb un telèfon"

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - L'economista Santiago Niño Becerra va ser entrevistat ahir a la cadena Cuatro espanyola. El catedràtic d'estructura econòmica va haver de respondre preguntes de marcat to unionista sobre el canvi de la seu social d'empreses com La Caixa, Banc Sabadell o Gas Natural. La resposta de Niño Becerra els va deixar muts.

L'economista català, que es va fer famós entre l'opinió pública durant els anys de crisi econòmica per les seves encertades prediccions, va haver d'atendre ahir la caverna i respondre les preguntes dels periodistes espanyoles que pretenien mostrar un desastrós i caòtic panorama a Catalunya després que algunes empreses hagin decidit canviar les seves seus socials a indrets fora del Principat.

El catedràtic, amb un intent d'explicar i posar els punts sobre les is, va desmuntar els arguments i va deixar muda la caverna. Per una banda va explicar que "una seu social es pot canviar d'un dia per l'altre, i demà fer-se enrere i anar-se'n a un altre lloc". En aquest sentit va assegurar que aquests trasllats els hi dóna "una importància molt petita o nul·la".

A més, al segon vídeo es pot veure com Niño Becerra explica que una seu social "pot ser un despatx de 4 metres quadrats amb un telèfon i 1 persona per atendre'l".







"1 sede social se puede cambiar hoy y mañana echarse para atrás e irse a otro sitio. Le doy una importancia muy pequeña o nula al traslado". pic.twitter.com/lay1JOFkuw — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 7 d’octubre de 2017

Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica:



"1 sede social puede ser un despacho de 4m² con un teléfono y 1 persona para atenderlo". pic.twitter.com/LhhhgFWD62 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 7 d’octubre de 2017

Notícies relacionades