[Vídeo] Un DJ de Pachá Madrid irromp la festa punxant l'hime espanyol i la gent s'equivoca al cantar-lo

La discoteca es converteix per uns moments en un local ultraunionista amb crits de "arriba España"

Ridícul per partida dobla: per una banda, que ja sobta que un DJ punxi l'himne a una discoteca en plena efervescència festiva, però el que és trist n'és el motiu: el que està passant a Catalunya. L'unionisme espanyol reneix en contra dels catalans. Per l'altra banda, comprovar que ningú se sap l'himne i mira que no té ni lletra!

Dos vídeos que donen per fer molta mofa. El primer, es veu un DJ amb una espècie de barret de copa com va un crit a la unitat d'Espanya i, seguidament, punxa l'himne espanyol. La gent comença a cantussejar la melodia. De fet, no poden fer cap altra cosa perquè la tonada no té lletra. Incomprensiblement, potser perquè sona ben espanyol i contundent, es canta la melodia amb les síl·labes "lo-lo". Però quan acaba l'estrofa A, la gent comença a cantar l'estrofa B, sense saber que l'A es repeteix. Això crea una dissonància i un caos sonor que mesclat amb l'alcohol acaba resultant més repugnant que divertit.

El segon vídeo, es pot veure des de l'altra banda. S'hi pot apreciar una gran bandera espanyola projectada a la pantalla on sovint hi apareixen artistes de renom internacional. Aquí es pot escoltar com el DJ fa el crit falangista per excel·lència: "arriba España". A més, la imatge esdevé grotesca i inquietant per grandiós i contundent raig de fum que gaseja els allà presents sense pietat.







Idioteces y el espíritu facho enaltecido de los que antrean en el @pacha_madrid pic.twitter.com/Dju22pOdKh — sad morrito (@intrascendente) 7 d’octubre de 2017

