[Vídeo] Ultres espanyols destrossen una paradeta sobiranista a Palma

Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 17:15 h

A més, també agredeixen una dona que els ha increpat

9 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Una manifestació ultra unionista a Palma ha acabat amb incidents. Davant del tarannà pacífic i festiu de les concentracions independentistes, l'unionisme avisa a Mallorca un dia abans de concentrar-se a Barcelona.

Moment que destrossen una apradeta independentista a Palma Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes mallorca, palma, ultra dreta, unionisme

Tal com es pot veure als dos vídeos que ja circulen per la xarxa, una dona sagna del cap i es discuteix amb un grup ultra. La dona ha estat agredida pels ultres unionistes espanyols per haver-los increpat quan aquests estaven fent destrosses. Ella els hauria cridat "fatxes!".

El segon vídeo es pot veure com un grup d'ultres unionistes espanyols arremet contra una petita paradeta de carrer catalanista. Ho destrossen tot al seu pas i els que la custodiaven no hi poden fer res més que intentar mantenir-se al marge i demanar calma. Com es pot veure, també, la policia espanyola actua amb total passivitat davant els fets.





Agressió feixista dels espanyolistes a una dona indefensa a Palma. Això sí que és terrorisme i kale borroka. pic.twitter.com/0NQy6ToeNK — Toni Bennàssar (@abennassar) 7 d’octubre de 2017

Notícies relacionades