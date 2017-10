Última actualització Dissabte, 7 d'octubre de 2017 18:15 h

De Páramo critica un Junqueras que "va amenaçar de paralitzar l'economia catalana una setmana i va camí de fer-ho una dècada"

ACN Barcelona .- El secretari de comunicació de Cs, Fernando de Páramo, ha exigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que "actuï" per frenar una declaració unilateral d'independència. "Estem a 72 hores que Puigdemont es carregui Catalunya", ha avisat de Páramo en una atenció aquest dissabte als mitjans de comunicació. El portaveu adjunt de la formació taronja al Parlament també ha criticat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que "va amenaçar de paralitzar l'economia catalana una setmana i va camí de paralitzar-la una dècada", tot fent referència a la "fugida" de grans empreses de Catalunya amb el trasllat de seus socials.

"Els governants no poden crear inestabilitat, ni jugar amb la seguretat dels catalans sinó que han de donar certesa", ha etzibat de Páramo, que ha tornat a insistir amb la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques "per acabar amb aquesta bogeria" i "on puguin votar tots els catalans per fer fora democràticament l'actual Govern de la Generalitat".

El secretari de comunicació de Cs també animat a participar a la manifestació unionista d'aquest diumenge al centre de Barcelona convocada per Societat Civil Catalana. "Animo que hi vagin tots els catalans que no volen canviar de passaport i vulguin seguir essent espanyols i europeus", ha assenyalat de Páramo, que també espera que hi assisteixin "totes les forces no independentistes de Catalunya que estan fartes del procés". El portaveu adjunt de la formació taronja també ha tingut paraules per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i ha recordat amb ironia que "deia que els bancs no marxarien". "Pel que sembla no s'han d'escoltar gaire les seves previsions", ha sentenciat de Páramo, que ha titllat Mas de "linx de la política". "Es va carregar un partit que aspirava a la majoria absoluta i que ara és a punt de desaparèixer", ha conclòs el secretari de comunicació de Cs.

